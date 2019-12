У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув'язненими

Домовленості щодо взаємного звільнення та обміну у Раді Європи назвали «хорошими новинами»

У Раді Європи привітали досягнуті у понеділок на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську домовленості про звільнення та обмін утримуваних осіб.

Про це написав у Twitter речник Ради Європи Даніель Холтген.

«Хороші новини від ОБСЄ про домовленості щодо взаємного звільнення та обміну до кінця року осіб, які утримуються під час конфлікту», - заявили у Раді Європи.

Good news from the @OSCE on an agreement on a mutual release and exchange of conflict-related detainees by the end of the year: Press Statement of Special Representative Sajdik after meeting of Trilateral Contact Group in form of VTC on 23 December 2019 https://t.co/q7MJHmwdhG