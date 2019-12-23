У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув'язненими



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Обмін полоненими може відбутися до кінця року

Домовленості щодо взаємного звільнення та обміну у Раді Європи назвали «хорошими новинами»

У Раді Європи привітали досягнуті у понеділок на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську домовленості про звільнення та обмін утримуваних осіб.

Про це написав у Twitter речник Ради Європи Даніель Холтген.

«Хороші новини від ОБСЄ про домовленості щодо взаємного звільнення та обміну до кінця року осіб, які утримуються під час конфлікту», - заявили у Раді Європи.

Good news from the @OSCE on an agreement on a mutual release and exchange of conflict-related detainees by the end of the year: Press Statement of Special Representative Sajdik after meeting of Trilateral Contact Group in form of VTC on 23 December 2019 https://t.co/q7MJHmwdhG — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 23 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 23 грудня на переговорах у Мінську домовилися про обмін ув'язненими до кінця року.

Згодом представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що списки ще «дошліфовуються».

До слова, два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.