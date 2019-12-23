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    Політика

    У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув'язненими

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    Обмін полоненими може відбутися до кінця року - У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув'язненими
    Обмін полоненими може відбутися до кінця року

    Домовленості щодо взаємного звільнення та обміну у Раді Європи назвали «хорошими новинами»

    У Раді Європи привітали досягнуті у понеділок на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську домовленості про звільнення та обмін утримуваних осіб.

    Про це написав у Twitter речник Ради Європи Даніель Холтген.

    «Хороші новини від ОБСЄ про домовленості щодо взаємного звільнення та обміну до кінця року осіб, які утримуються під час конфлікту», - заявили у Раді Європи.

    Нагадаємо, 23 грудня на переговорах у Мінську домовилися про обмін ув'язненими до кінця року.

    Згодом представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що списки ще «дошліфовуються»

    До слова, два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

    Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.

    ЄС ОБСЄ Донбас політика обмін полоненими Україна
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