Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч

Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн, Трамп зробив декілька заяв, Сирія відзначила річницю повалення Асада, Пєсков повідомив нові подробиці можливої зустрічі Трампа з Путіним.

Зеленський у Брюсселі

У Брюсселі відбулися важливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Антоніу Коштою. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

Генсек НАТО назвав переговори «плідними» та зазначив, що вони були спрямовані на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України.

Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України.

Заяви Трампа

Американський президент зазначив, що прагне припинити бойові дії в Україні, адже, за його словами, ця війна не стала б можливою, якби він був на посаді президента.

Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X, яка належить Ілону Маску, за порушення нових правил цифрового законодавства ЄС. Трамп заявив, що не знав про цей штраф і здивувався, коли дізнався про нього.

Трамп висловив свою стурбованість щодо розвитку ситуації в Європі. Він заявив, що європейські країни повинні бути обережними у своїх діях, адже напрямок, в якому рухається Європа, є небезпечним.

Річниця повалення режиму Асада у Сирії

Сирія відзначила першу річницю падіння режиму Башара Асада. Свято, що відбулося в Дамаску та інших великих містах, символізує історичний момент для країни, яка намагається відновитися після десятиліття війни та руйнівних конфліктів.

Новий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення Асада, виступив перед натовпом прихильників з обіцянкою побудувати нову, справедливу та сильну Сирію.

Заява Кремля про зустріч Трампа з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив нові подробиці можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Пєсков заявив, що до кінця 2025 року зустріч поки не планується.

«Поки про це мова не йде, зустріч повинна бути підготовлена, і вона повинна бути результативною», – сказав Пєсков.

За словами Пєскова, для результативності цієї зустрічі «необхідно провести роботу на експертному рівні, яка зараз і ведеться».