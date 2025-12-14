Папа Римський відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну

Понтифік закликав італійських дипломатів сприяти миру в Україні

Ватикан розробив план для поїздки Папи Римського Лева XIV в Україну. Проте його важко реалізувати через безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

«Було б добре поїхати до Києва. План вже готовий, але його важко реалізувати... Сподіваюся, але не знаю коли. Нам потрібно бути реалістами щодо цих речей», – заявив понтифік у відповідь на питання журналістів про плани відвідати Україну.

Також Папа Римський сказав, що сподівається на докладання всіх зусиль для досягнення «справедливого й тривалого миру» в Україні та закликав італійських дипломатів сприяти цьому.

Нагадаємо, що свій намір відвідати Україну Папа Римський висловив і на останній зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у резидентції понтифіка Кастель-Гандольфо (біля Риму), яка відбулась чотири дні тому. Це була третя зустріч глав Ватикану та України.

Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.