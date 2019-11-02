  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У поліції Закарпаття призначили нового керівника

    • Розсилка
    <span>Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковник поліції Олександр Канцідайло</span> - У поліції Закарпаття призначили нового керівника
    Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковник поліції Олександр Канцідайло

    Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним

    Начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло.

    Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    Представив нового керівника заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

    Він подякував за ефективну роботу полковнику Івану Пеняку, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника поліції Закарпаття.

    Полковник поліції Олександр Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним. Останні сім років був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів нацполіції.

    Нагадаємо, колишнього голову Національної поліції України Сергія Князєва призначено радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Національна поліція України Закарпаття кадрові зміни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ