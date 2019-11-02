У поліції Закарпаття призначили нового керівника



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Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковник поліції Олександр Канцідайло

Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним

Начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Представив нового керівника заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Він подякував за ефективну роботу полковнику Івану Пеняку, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника поліції Закарпаття.

Полковник поліції Олександр Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним. Останні сім років був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів нацполіції.

Нагадаємо, колишнього голову Національної поліції України Сергія Князєва призначено радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.