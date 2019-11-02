У поліції Закарпаття призначили нового керівника
Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним
Начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Представив нового керівника заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
Він подякував за ефективну роботу полковнику Івану Пеняку, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника поліції Закарпаття.
Полковник поліції Олександр Канцідайло почав працювати у внутрішніх органах з 1999 року оперуповноваженним. Останні сім років був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів нацполіції.
Нагадаємо, колишнього голову Національної поліції України Сергія Князєва призначено радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.