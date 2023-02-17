Депутатка вигадала, що робити із росіянами, які мешкають в Україні

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла вважає, що росіяни, що живуть в Україні можуть стати на захист країни

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла вважає, що російські громадяни не можуть залишатись в Україні без причини. Про це вона повідомлила на своїй сторінці у Facebook.

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«Скільки російських громадян все ще легально в Україні? Що з ними робити?

А чи можуть і скільки можуть бути мобілізовані? Видворені? Вважаю, просто так російські громадяни в Україні більше залишатись не можуть!», – написала вона.

Аби навести лад у цьому важливому питанні, Мар’яна Безугла написала депутатське звернення до Державної міграційної служби України, і попросила повідомити їй, скільки саме росіян перебуває на території нашої держави.

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На її думку, росіяни, що проживають на території України мають шанс стати на захист нашої держави. Вона також додала, що депутати досліджують питання спрощеного отримання громадянства для іноземців.

Втім, далеко не всі сприйняли ініціативу депутатки фракції «Слуга народу» позитивно. Дехто відверто знущався. Так, один із коментаторів звинуватив її у тому, що це може зруйнувати родини тих росіян, які мешкають в Україні роками, а інші допусувачі – просто розкритикували можливість надання спрощеного громадянства.

Нагадаємо, нещодавно нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані, адже остання, під час голосування за відставку нардепа Рената Кузьміна, заперечила наявність у нього доступу до держтаємниці.