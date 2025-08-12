В Україні з вересня зростуть стипендії: кого це стосується

Підвищення виплат стосуватимуться не всіх студентів

Уряд затвердив зміни до постанови, якими збільшено виплати стипендіатам, що отримують академічні стипендії Президента України. Підвищення стосується учнів закладів професійної освіти, студентів коледжів, вишів та аспірантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Постанова про підвищення стипендій фото: Олексій Гончаренко

Пояснювальна до постанови щодо підвищення стипендій фото: Олексій Гончаренко

Зокрема з 1 вересня:

учні профтехів отримуватимуть 6320 грн;

студенти коледжів і технікумів – 7600 грн;

студенти університетів – 10000 грн;

аспіранти – 23700 грн.

За інформацією Олексія Гончаренка, зміни торкнуться лише президентських академічних стипендій і не стосуються звичайних академічних чи соціальних виплат. Більшість студентів в Україні отримують саме ці види стипендій, тому їх розміри залишаться без змін.

Нагадаємо, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія». Водночас за інформацією заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, на ці спеціальності передбачено обмежену кількість бюджетних місць, а безкоштовне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами. Крім того, зросла зацікавленість абітурієнтів у спеціальностях «психологія», «медицина», «інженерія» та «середня освіта».

Також нагадаємо, що 8 серпня розпочалося подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня. Після цього заклади вищої освіти зможуть проводити додатковий набір лише на контракт – до 20 жовтня. Для подання заяви вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет. Всього можна подати до 15 заяв: з них максимум пʼять – на бюджет, решта – на контракт.