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«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
Дмитро Костюк не жалкує, що підтримав Володимира Зеленського
фото з відкритих джерел

Дмитро Костюк: «Я був щасливий, що підтримав цього президента авансом, і моя віра підтвердилася»

Народний депутат Дмитро Костюк ще на початку повірив у Володимира Зеленського як майбутнього президента, і не помилився у своєму виборі. Глава держави, наголошує він, демонструє надзвичайні результати у захисті інтересів України на міжнародній арені. Про це обранець, який оголосив про вихід з монобільшості, розповів в інтерв'ю «Главкому». 

«Я був щасливий, що підтримав цього президента авансом, і моя віра підтвердилася. В захисті інтересів України на міжнародному рівні він – просто феноменальний. Без президента не було б цієї держави, бо будь-який колишній наш президент уже виїхав би давно спершу до Львова, а потім і за кордон. Тому я буду підтримувати президента», – наголосив Дмитро Костюк.

Утім, він попередив, що обов'язково голосуватиме проти та закликатиме до цього інших колег, якщо рішення глави держави будуть схожі на одіозний законопроєкт 12414, який обмежував незалежність НАБУ та САП.

Нардеп підкреслив, що до окремих президентських рішень він знаходиться в жорсткій опозиції.

«Я сильно критикував історію з роздачею «президентської тисячі» – вважаю це ганебним рішенням, коли мільйони людей різних статків отримали по тисячі гривень. Тобто мільярди гривень просто вимили з бюджету під час війни», – зазначив він.

Окрім того, на початку повноважень Дмитро Костюк ще не розумів, хто буде з ним в одній фракції, оскільки, як зізнався він, під час виборчої кампанії не слідкував, які саме кандидати балотувалися до парламенту.

«І коли я став депутатом і побачив поруч таких персон як Дмитрук, Дубінський, той самий Бужанський, було підсвідоме бажання одразу звідси втекти. Але весь час була віра та надія на те, що у президента не такі погляди, як у них, а більш проєвропейські, що він буде відстоювати українські інтереси», – поділився нардеп.

Зазначимо, народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП, хоча сам підтримав цей законопроєкт. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.

Вже 31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.

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Теги: Володимир Зеленський Дмитро Костюк партія Слуга народу Верховна Рада

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