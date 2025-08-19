Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
За словами уповноваженої, у середньому до неї щотижня надходить 300 звернень військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Депутати мали розглянути законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена 19 серпня

Створення інституції військового омбудсмана відкладається щонайменше на місяць. Причиною цьому стало блокування відповідного законопроєкту на погоджувальній раді з боку «Європейської Солідарності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольгу Решетилову.

За словами посадовиці, депутати мали розглянути законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена сьогодні, 19 серпня. Документ стояв у попередньому порядку денному засідання Верховної Ради. Проте вчора погоджувальну раду заблокували питанням відсторонення депутатки Марʼяни Безуглої і зняли на сьогодні з розгляду.

«Щойно на погоджувальній раді законопроект заблокувала Європейська Солідарність, вимагаючи змінити назву з військового омбудсмана на уповноваженого президента. Дуже принципове питання, думаю, від зміни назви всім військовослужбовцям відразу стане тепліше, світліше і справедливіше. Це означає, що цього тижня закон уже не розглянуть, і створення інституції відкладається ще щонайменше на місяць», – каже Решетилова.

Як зазначає Решетилова, за минулий тиждень до неї офіційно надійшло понад 300 звернень військовослужбовців і їхніх родин.

Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву фото 1

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Як відомо, 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Основним завданням військового омбудсмена є розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

До слова, законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні.

Читайте також:

Теги: Ольга Решетилова депутат Верховна Рада Європейська солідарність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада стає недієздатною, якщо кількість народних депутатів стає меншою, ніж дві третини її конституційного складу – тобто менше 300
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
15 серпня, 16:12
Досудове розслідування триває
Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино
11 серпня, 13:42
Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко запевняє: для ТСК, яку він очолює, нема недоторканих правоохоронних органів. Проте до деяких з них він ставиться прискіпливіше…
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
11 серпня, 11:00
Верховний Суд відмовив політику у відкритті касаційного провадження
«Горобець без яєць». Нардеп образився на слова активістки: що вирішив суд
7 серпня, 16:35
1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили від окупантів українські військові
Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста
6 серпня, 16:09
У справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ затриман очотирьох осіб
Гончаренко назвав прізвище нардепа, якого НАБУ викрило на хабарі
2 серпня, 17:49
Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради
Нардеп Власенко розкрив, кому адресував непристойний жест у Раді
31 липня, 19:38
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
24 липня, 18:23
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Політика

Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна
Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
5633
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1911
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1715
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1504
Зеленський прибув у Білий дім (фото)

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua