Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву

За словами уповноваженої, у середньому до неї щотижня надходить 300 звернень військовослужбовців

Депутати мали розглянути законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена 19 серпня

Створення інституції військового омбудсмана відкладається щонайменше на місяць. Причиною цьому стало блокування відповідного законопроєкту на погоджувальній раді з боку «Європейської Солідарності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольгу Решетилову.

За словами посадовиці, депутати мали розглянути законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена сьогодні, 19 серпня. Документ стояв у попередньому порядку денному засідання Верховної Ради. Проте вчора погоджувальну раду заблокували питанням відсторонення депутатки Марʼяни Безуглої і зняли на сьогодні з розгляду.

«Щойно на погоджувальній раді законопроект заблокувала Європейська Солідарність, вимагаючи змінити назву з військового омбудсмана на уповноваженого президента. Дуже принципове питання, думаю, від зміни назви всім військовослужбовцям відразу стане тепліше, світліше і справедливіше. Це означає, що цього тижня закон уже не розглянуть, і створення інституції відкладається ще щонайменше на місяць», – каже Решетилова.

Як зазначає Решетилова, за минулий тиждень до неї офіційно надійшло понад 300 звернень військовослужбовців і їхніх родин.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Як відомо, 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Основним завданням військового омбудсмена є розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

До слова, законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні.