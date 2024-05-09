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У Раді зареєстровано постанову про звільнення Кубракова

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Раді зареєстровано постанову про звільнення Кубракова
Нардеп Ярослав Железняк повідомляє, що відставку Кубракова буде розглянуто вже сьогодні, 9 травня
фото з відкритих джерел

Постанову №11248 внесла група депутатів із різних фракцій та груп на чолі з Давидом Арахамією

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Постанову №11248 внесла група депутатів із різних фракцій та груп на чолі з Давидом Арахамією.

Зазначимо, «Главком» ще місяць тому писав про те, що Зеленський перетрусить уряд і Кубракова буде звільнено з посади. 

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, відставку Кубракова буде розглянуто вже сьогодні, 9 травня.

«Цікава деталь,зазвичай по практиці міністри самі пишуть заяву про власну відставку, а тут збирають підписи від  надепутатів відповідну постанову. Тобто це буде як ініціатива депутатів понизити у статусі міністра»,  – зазначив Железняк. 

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Зокрема, чинного віце-прем’єр-міністра з відновлення України, очільника міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова планується усунути з посади. На його місце Офіс президента планує призначити Юлію Свириденко, яка наразі є міністром економіки України та першою віце-прем'єр-міністеркою України. Кубраков, який не так давно був президентським фаворитом і навіть входив до шорт-листа кандидатів на прем'єрську посаду, за даними різних джерел, втратив довіру Банкової. Проте досі користується заступництвом Вашингтона. Зокрема посольства США в Україні. І саме цей фактор досі страхував його від звільнення.

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Радник Офісу президента Сергій Лещенко 1 травня заявляв, що інформація про заміну міністра інфраструктури Олександра Кубракова на главу Міноборони Рустема Умерова, який є чинним міністром оборони, не відповідає дійсності. За словами радника Банкової, неправдива інформація не лише дестабілізує роботу уряду, але й військового керівництва. 

Теги: Верховна Рада відставка Україна Олександр Кубраков

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