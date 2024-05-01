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Глава Міноборони замінить міністра Кубракова на посаді? Радник Банкової відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Міноборони замінить міністра Кубракова на посаді? Радник Банкової відреагував
За даними джерел «Цензор.Нет», глава Міноборони Рустем Умєров замінить міністра інфраструктури Олександра Кубраков на посаді
колаж: glavcom.ua

Радник Банкової Сергій Лещенко прокоментував інформацію про звільнення міністра Кубракова

Інформація про заміну міністра інфраструктури Олександра Кубракова на главу Міноборони Рустема Умерова, який є чинним міністром оборони, не відповідає дійсності. Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

За словами радника Банкової, неправдива інформація не лише дестабілізує роботу уряду, але й військового керівництва.

Раніше журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел «Цензор.Нет», Офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубраков. Натомість на його місце нібито планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова.

Як зазначив журналіст, причиною відставки є «поступова зачистка» головою Офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які «мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком».

«Єрмак почав активні дії по дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова. На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює. Хто може бути наступним кандидатом на посаду міністра, якщо дійсно, Кубракова зібʼють Умєровим, поки що не визначено. Серед кандидатів на посаду міністра розглядаються деякі наймедійніші військові, основне завдання створити позитивний піар-ефект», – написав Бутусов.

За даними джерел «Цензор.Нет», глава Міноборони Рустем Умєров замінить міністра інфраструктури Олександра Кубраков на посаді
За даними джерел «Цензор.Нет», глава Міноборони Рустем Умєров замінить міністра інфраструктури Олександра Кубраков на посаді
скріншот

Натомість Лещенко зазначив, що поширення фейків про «нелегітимність української влади» є вкрай безвідповідальним.

«Поширення цього фейку в умовах активної фази російської ІПСО про «нелегітимність української влади» є вкрай безвідповідальним та є прикладом нехтування базовими стандартами інформаційної гігієни», – додав радник Офісу президента.

Радник Банкової Сергій Лещенко прокоментував інформацію про звільнення міністра Кубракова
Радник Банкової Сергій Лещенко прокоментував інформацію про звільнення міністра Кубракова
скріншот

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Зокрема, чинного віце-прем’єр-міністра з відновлення України, очільника міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова планується усунути з посади. На його місце Офіс президента планує призначити Юлію Свириденко, яка наразі є міністром економіки України та першою віце-прем'єр-міністеркою України. Кубраков, який не так давно був президентським фаворитом і навіть входив до шорт-листа кандидатів на прем'єрську посаду, за даними різних джерел, втратив довіру Банкової. Проте досі користується заступництвом Вашингтона. Зокрема посольства США в Україні. І саме цей фактор досі страхував його від звільнення.

До слова, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента.

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Теги: ЗМІ міністр Міноборони відставка Андрій Єрмак Олександр Кубраков Рустем Умєров

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