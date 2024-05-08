Звільнення Сольського та розділення Мінрегіону. Нардеп анонсував новини в Раді

За словами нардепа Гончаренка, завтра парламент розглядатиме розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури

Завтра, 9 травня, Верховна Рада має розглянути відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. Про це повідомив народний обранець Олексій Гончаренко.

Крім того, за словами Гончаренка, завтра буде розглянуто розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури.

«Зносять Кубракова, як я і писав. Але роблять хитріше, бо трішки озираються на американське посольство», – йдеться в повідомленні нардепа.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стфеанчук заявив, що фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого правоохоронці підозрюють у заволодінні землею. У зв'язку з цим питання немає у порядку денному засідання парламенту.

Нардеп Гончаренко анонсував події у Верховній Раді скріншот

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Згодом Верховна Рада звільнила сімох членів Рахункової палати, термін повноважень яких закінчився у 2024 році, тоді як п’ять членів залишилися. Також Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра оборони Віталія Половенка.

До слова, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента.