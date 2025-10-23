В Україні з'являться паркомісця для сімей з дітьми: Рада ухвалила законопроєкт

Власники майданчиків для паркування зобов'язані облаштувати паркомісця для сімей з дітьми до трьох років

Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт №12437. Він передбачає облаштування паркомісць для сімей з дітьми до трьох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів. Документ передбачає, що власники майданчиків для паркування забезпечуватимуть виділення та облаштування в межах майданчиків місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Кількість місць, призначених для паркування відповідних транспортних засобів становить не менше 5% загальної кількості місць на майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

До слова, Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора.