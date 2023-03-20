У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку двох міністрів

Комітет з питань цифрової трансформації прийняв рішення підтримати заяву Федорова

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти № 9123 та № 9124 про відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

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Комітет з питань цифрової трансформації прийняв рішення підтримати заяву та рекомендувати Раді прийняти відставку Федорова.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Федоров має отримати нові повноваження. Він займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Так, його майбутньою посадою буде віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

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Нагадаємо, сьогодні Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Також повідомлялося, що міністр Рябікін отримає нову посаду.