У Раді зареєстрували 12 постанов щодо скасування закону про олігархів

Фактично усі проєкти постанов про скасування закону про олігархів зареєстрували депутати з фракції «Європейська солідарність»

Депутати аргументують свою позицію тим, що закон про олігархів було ухвалено з грубим порушенням регламенту

У Верховній Раді зареєстровано 12 проєктів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради

Депутати аргументують свою позицію тим, що закон про олігархів було ухвалено з грубим порушенням регламенту.

Авторами документів є народні депутати від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко (проєкт постанови №5599-П); Олексій Гончаренко (№5599-П1); Іванна Климпуш-Цинцадзе (№5599-П2); Микола Княжицький (№5599-П3); Михайло Бондар (№5599-П4); Олег Синютка (№5599-П5); Володимир В'ятрович (№5599-П6); Ірина Фріз (№5599-П7); Ростислав Павленко (№5599-П9); Марія Іонова (№5599-П10).

Крім того, аналогічний проєкт постанови №5599-П11 зареєстрували народні депутати від фракції «Опозиційна платформа – за життя» Василь Німченко і Юрій Загородній.

Раніше «Євросолідарність» заявила про злочин, який стався у Раді 23 вересня.

Нагадаємо, учора, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.