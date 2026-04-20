Верховна Рада викликала на килим очільника патрульної поліції

Парламентарі хочуть почути від Жукова пояснення про дії патрульних під час стрілянини у Києві 18 квітня

На сайті Верховної ради зареєстровано проєкт постанови про виклик на пленарне засідання та звільнення начальника Департаменту патрульної поліції, генерала поліції третього рангу Євгенія Жукова. Причиною став нещодавній теракт у Києві та дії правоохоронців під час інциденту, інформує «Главком».

Після трагічних подій у Голосіївському районі столиці, що сталися 18 квітня 2026 року, народні депутати викликали керівника патрульної поліції Євгенія Жукова для звіту перед Верховною Радою. Парламентарі хочуть почути пояснення щодо дій патрульних, які, за попередніми даними, залишили місце стрілянини та не надали вчасної допомоги цивільним громадянам.

Варто зауважити, що авторами проєкту постанови є кілька народних народних депутатів від різних політичних сил.

Зауважимо, 19 квітня 2026 року Євгеній Жуков особисто заявив про подання рапорту на звільнення. Він публічно визнав дії своїх підлеглих «непрофесійними та недостойними». За словами Жукова, один із патрульних – офіцер поліції, який служить із 2024 року, а його колега у поліції з 2015 року й працювала з ним у підсиленні.

Поведінка поліціянтів викликала хвилю обурення. Попри поданий рапорт, рішення вищого керівництва ще немає.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Люди у коментарях під постом писали, що судячи з відео, поліцейські свідомо залишили малолітнього у смертельній небезпеці. В цілому думка була одна – правоохоронці не праві.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

«Главком» також писав, що кількість загиблих від стрілянини у Голосіївському районі Києва зросла до семи: у лікарні помер чоловік, за життя якого боролись лікарі. Мер Києва уточнив, що наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.