Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Особливий режим діятиме ще 90 днів – щонайменше до серпня 2026 року
Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.
«За результатами пропозиції Ради видано Указ Президента, яким передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05-ї години 30 хв 4 травня 2026 року, строком на 90 діб», – заявив він.
Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.
Напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
