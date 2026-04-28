Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Особливий режим діятиме ще 90 днів – щонайменше до серпня 2026 року

Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

«За результатами пропозиції Ради видано Указ Президента, яким передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05-ї години 30 хв 4 травня 2026 року, строком на 90 діб», – заявив він.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».