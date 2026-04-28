Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Особливий правовий режим триватиме до 2 серпня
Особливий режим діятиме ще 90 днів – щонайменше до серпня 2026 року

Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

«За результатами пропозиції Ради видано Указ Президента, яким передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05-ї години 30 хв 4 травня 2026 року, строком на 90 діб», – заявив він.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». 

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Куди дістають українські дрони. Міноборони назвало нову межу
Втручалися в «Оберіг» і «знімали» з мобілізації. ДБР викрило посадовців ТЦК
На Десні зростає рівень води: оголошено жовтий рівень небезпеки
Загинув на полі бою поблизу Купʼянська. Згадаймо Григорія Подоляка
Похолодання триває. Синоптики попередили про небезпеку
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

