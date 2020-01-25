  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Раду внесли законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України

    • Розсилка
    У Раду внесли законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України

    Документ був зареєстрований у Раді 24 січня

    Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №2804 «Про засади адміністративно-територіального устрою України».

    Картка законопроєкту оприлюднена на сайті парламенту.

    Наразі текст документа відсутній на сайті Верховної Ради. Документ був зареєстрований у Раді 24 січня.

    Останній етап проходження документа – «передано на розгляд керівництву».

    Як повідомлялося, 27 грудня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

    Зокрема, у проєкті закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України» вводяться поняття адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту та інші.

    Також у документі пропонується встановити засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і розв’язання питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць.

    Крім того, у законопроєкті врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

    При цьому, як зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій, проєктом закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що повинно бути врегульовано Законом України «Про адміністративно-територіальний устрій».

    Нагадаємо, у Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум.

    Читайте також: Чи треба забороняти смартфони в школах. Що насправді передбачає скандальний законопроєкт?
    Верховна Рада референдум закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ