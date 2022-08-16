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Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Зрадникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі
фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk

Поплічникам окупантів неможливо буде вийти під заставу до суду 

Процедуру запобіжного заходу для корегувальників вогню російських окупантів змінила Верховна Рада на засідання 16 серпня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з новими правками, тепер поплічникам окупантів неможливо буде вийти під заставу до суду. Відповідна правка була в законопроєкті 7431 (ухвалено в цілому 282).

До слова, зрадникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку «керівної посади» у разі окупації міста. 

Також СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни.

Кілька днів тому контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

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Теги: державна зрада закон Верховна Рада

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