У Садового визнали, що формували список «Самопомочі» на минулих виборах «на чесному слові»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: сайт Верховної Ради

Соратники Садового вважають, що на наступних виборах він має очолити список партії

Лідер парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк розповів, що в 2014-му в прохідній частині списку були лише три політичні члени партії.

«Ми справді не знали більше половини списку. Вся решта йшла на чесному слові, довірі і цінностях», - говорить Березюк в коментарі для «Главком».

Голова фракції стверджує, що за п’ять років «Самопоміч» сильно розвинулася. Станом на 2014-й до їх складу входило лише кілька десятків членів, а сьогодні – майже дві тисячі.

«Самопоміч» не посипалася, вона весь час була атакована», - каже Олег Березюк. В якості прикладу він наводить випадок з виключенням фракцією п’ятьох членів на чолі з Ганною Гопко через порушення принципів «Самопомочі» (ці депутати проголосували у 2015 році за проект змін до Конситуції в частині децентралізації, який наділяв «окремі території Донецької та Луганської областей» особливим порядком самоврядування – примітка«Главком»).

Після чого, на думку Березюка, посипався ряд ударів, розщеплень та інформаційних фейків.

На наступних виборах, за твердженням лідера фракції, Садовий як лідер політичної сили буде вести її до парламенту. Він очолюватиме список «Самопомочі», а не поставить себе в хвіст списку, як в 2014-му.

Нагадаємо, 8 квітня лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий спрогнозував що невдовзі частина народних депутатів від «Самопомочі» покине фракцію.