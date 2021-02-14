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    Політика

    У «Слузі народу» пов’язали популярні в Україні телеграм-канали з ФСБ

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    <p><b>&nbsp;</b>Феномен анонімних телеграм-каналів з&rsquo;явився саме в Росії<b></b></p> - У «Слузі народу» пов’язали популярні в Україні телеграм-канали з ФСБ

     Феномен анонімних телеграм-каналів з’явився саме в Росії

    фото pl.com.ua

    Потураєв: Телеграм-канали – це частина системи маніпуляції суспільною свідомістю

    В команді Зеленського ставлять під сумнів прозорість «Телеграму» і каналів, які працюють на його платформі, а також не виключають, що російські спецслужби використовують їх для маніпуляції суспільною свідомістю українських громадян та дестабілізації ситуацію в нашій державі.

    «Телеграм-канали – це частина системи маніпуляції суспільною свідомістю», – заявив в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

    «Ті меседжі, що лунали з телеканалів, потім транслювалися в телеграм-каналах або навпаки. Разом з інтернет-сайтами це була така комплексна машина з обробки суспільної свідомості», – зазначає депутат.

    Потураєв не вбачає нічого дивного в тому, що СБУ встановила факт фінансування Росією низки анонімних телеграм-каналів. Адже «Телеграм» активно використовувався Кремлем для розколу російської опозиції, відбілювання конкретних кремлівських людей, і відпрацювавши цю технологію на своїх громадянах, вони її залюбки перекинули сюди. Так що сумнівів в тому, що ідея цих каналів прийшла з Росії, немає», – зауважує він.

    Але швидко змінити ситуацію і зробити щось з цими каналами дуже важко. «Єдине, що можна, – обрубати їм фінансування», – вважає Потураєв.

    Нагадаємо, «Слуга народу», нардеп Потураєв, закликав країну готуватись до помсти за відключення «фактично російських ЗМІ».

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    Теги: СБУ соціальні мережі партія Слуга народу Микита Потураєв
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