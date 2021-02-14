У «Слузі народу» пов’язали популярні в Україні телеграм-канали з ФСБ

Потураєв: Телеграм-канали – це частина системи маніпуляції суспільною свідомістю

В команді Зеленського ставлять під сумнів прозорість «Телеграму» і каналів, які працюють на його платформі, а також не виключають, що російські спецслужби використовують їх для маніпуляції суспільною свідомістю українських громадян та дестабілізації ситуацію в нашій державі.

«Телеграм-канали – це частина системи маніпуляції суспільною свідомістю», – заявив в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

«Ті меседжі, що лунали з телеканалів, потім транслювалися в телеграм-каналах або навпаки. Разом з інтернет-сайтами це була така комплексна машина з обробки суспільної свідомості», – зазначає депутат.

Потураєв не вбачає нічого дивного в тому, що СБУ встановила факт фінансування Росією низки анонімних телеграм-каналів. Адже «Телеграм» активно використовувався Кремлем для розколу російської опозиції, відбілювання конкретних кремлівських людей, і відпрацювавши цю технологію на своїх громадянах, вони її залюбки перекинули сюди. Так що сумнівів в тому, що ідея цих каналів прийшла з Росії, немає», – зауважує він.

Але швидко змінити ситуацію і зробити щось з цими каналами дуже важко. «Єдине, що можна, – обрубати їм фінансування», – вважає Потураєв.

Нагадаємо, «Слуга народу», нардеп Потураєв, закликав країну готуватись до помсти за відключення «фактично російських ЗМІ».