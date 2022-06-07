Скляні банки та готівка: суд дослідив речові докази у справі Чауса

Серед речових доказів судді досліджували в пакет «Нової пошти», в якому Миколі Чаусу, ймовірно, передавали хабар

Вищий антикорупційний суд продовжує слухати справу екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса. У його справі дослідили скляні банки, де він зберігав гроші. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За інформацією організації, судді дослідили речові докази: дволітрову банку, викопану під зеленим парканом земельної ділянки судді, 80 тисяч доларів готівки, які вилучили з цієї банки, ще одну банку на 1,85 літрів та 70 тисяч доларів готівки, вилучені з автомобіля Toyota Land. Cruiser Prado. Цим автомобілем у 2016 році користувався Чаус.

Чаус раніше заявляв, що 70 тисяч доларів він нібито взяв у товариша у борг для будівництва. Водночас, прокуратура вважає, що це була частина хабара в 150 тисяч доларів, які суддя отримав за винесення вироку з умовним терміном.

У Центрі повідомили, що на засідання захист приніс із собою спеціальний пристрій для перевірки водяних знаків, але всі купюри виявилися справжніми.

«Крім того, судді досліджували пакет «Нової пошти», в якому Чаусу, ймовірно, передавали хабар, одноразові рукавички та 18 гумок для перев'язування грошей», – йдеться у повідомленні.

На наступних двох засіданнях планують досліджувати відеозаписи негласних слідчих дій.

Як відомо, у серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабара у $150 тисяч. Його зловили, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім – у міжнародний розшук.

У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України. Низка ЗМІ опублікувала розслідування про те, що до викрадення можуть бути причетні люди, пов'язані з українськими спецслужбами.

30 липня 2021 року Микола Чаус знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у рамках закону та своїх повноважень.

Увечері 3 серпня в НАБУ заявили про затримання Миколи Чауса у лікарні Феофанія (до цього він знаходився під захистом СБУ). Йому вручили клопотання про запобіжний захід. 4 серпня ВАКС відправив екссуддю під цілодобовий домашній арешт, зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, екссуддя Чаус розповів, що близько двох місяців викраденого з території Молдови екссуддю Чауса тримали у невідомому приміщенні із мішком на голові та зв’язаними руками, вимагаючи давати свідчення на різних політиків та посадовців, зокрема п’ятого президента України Петра Порошенка та ексочільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу.

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