У Зеленського є три кандидатури на посаду речника



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Президент Володимир Зеленський

Процес відбору кандидата на посаду прес-секретаря президента завершиться найближчими днями

Станом на п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський розглядав три кандидатури на посаду прес-секретаря.

Про це розповів НВ заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк.

«На сьогодні є три кандидатури на посаду речника президента», - сказав він.

При цьому Костюк зазначив, що процес відбору вже знаходиться на фінішному етапі й завершиться найближчими днями.

Нагадаємо, 30 квітня у своєму відеозверненні Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента і назвав умови:

знання мінімум трьох мов, українська і англійська обов’язково;

досвід роботи у сфері журналістики чи в публічній сфері;

готовність працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Резюме слід було направляти на електронну адресу [email protected]019.com

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