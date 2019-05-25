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    Політика

    У Зеленського є три кандидатури на посаду речника

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    Президент Володимир Зеленський - У Зеленського є три кандидатури на посаду речника
    Президент Володимир Зеленський

    Процес відбору кандидата на посаду прес-секретаря президента завершиться найближчими днями

    Станом на п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський розглядав три кандидатури на посаду прес-секретаря.

    Про це розповів НВ заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк.

    «На сьогодні є три кандидатури на посаду речника президента», - сказав він.

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    При цьому Костюк зазначив, що процес відбору вже знаходиться на фінішному етапі й завершиться найближчими днями.

    Нагадаємо, 30 квітня у своєму відеозверненні Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента і назвав умови:

    • знання мінімум трьох мов, українська і англійська обов’язково;
    • досвід роботи у сфері журналістики чи в публічній сфері;
    • готовність працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

    Резюме слід було направляти на електронну адресу [email protected]019.com

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