У Зеленського є три кандидатури на посаду речника
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Президент Володимир Зеленський
Процес відбору кандидата на посаду прес-секретаря президента завершиться найближчими днями
Станом на п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський розглядав три кандидатури на посаду прес-секретаря.
Про це розповів НВ заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк.
«На сьогодні є три кандидатури на посаду речника президента», - сказав він.
При цьому Костюк зазначив, що процес відбору вже знаходиться на фінішному етапі й завершиться найближчими днями.
Нагадаємо, 30 квітня у своєму відеозверненні Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента і назвав умови:
- знання мінімум трьох мов, українська і англійська обов’язково;
- досвід роботи у сфері журналістики чи в публічній сфері;
- готовність працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Резюме слід було направляти на електронну адресу [email protected]019.com
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