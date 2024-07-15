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Углава не з'явився на поліграф, організований НАБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Углава не з'явився на поліграф, організований НАБУ
Гізо Углава пройшов детектор брехні
фото: Гізо Углава, Facebook

Радіна прокоментувала слова Углави стосовно того, що він пройшов поліграф за власної ініціативи

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна заявила, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава не прийшов на поліграф, організований антикорупційним бюро. Про це вона повідомила у коментарі кореспондентці «Еспресо» Катерині Галко.

Радіна прокоментувала слова Углави стосовно того, що він пройшов поліграф за власної ініціативи.

«Я хочу також звернути увагу на повідомлення першого заступника директора антикорупційного бюро щодо того, що він пройшов поліграф, проведення якого йому начебто не забезпечило НАБУ. Нас проінформував директор НАБУ, що на поліграф, організований в рамках службового розслідування, наразі перший заступник керівника антикорупційного бюро, пан Гізо Углава, не з'явився. Натомість пройшов поліграф, організований ним самостійно в якомусь іншому місці, до чого антикорупційне бюро не має жодного стосунку», – зазначила вона.

Також Радіна розповіла, що за словами директора НАБУ, наразі існує два службові розслідування, одне з яких має бути закінчене протягом тижня.

«Після цього воно має бути розглянуте дисциплінарною комісією і впродовж наступного місяця директор антикорупційного бюро буде тією особою, яка має ухвалити фінальне рішення по застосуванню дисциплінарних санкцій, зокрема і можливості звільнення осіб, причетність яких до тиску на викривачів і незаконних вказівок детективів може бути встановлена в результатах таких службових розслідувань», – сказала Радіна.

Нагадаємо, 12 липня Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф, висновок якого свідчить, що він не причетний до зливів інформації з НАБУ.

У травні директор НАБУ усунув від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву. У бюро повідомили, що таке рішення ухвалили через розслідування про злив даних.

За даними ЗМІ, злив відбувався консультанту Офісу Президента Юрію Голику. Зокрема, у вилученому в Голика телефоні детективи НАБУ нібито знайшли підтвердження того, що він одержував детальну інформацію про перебіг розслідування через бізнесмена Георгія Біркадзе.

Наразі детективи ідентифікують тих, хто міг бути причетним до зливу інформації.

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Теги: НАБУ Анастасія Радіна звільнення аудит поліграф розслідування

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