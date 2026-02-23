Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ

Головна Світ Політика
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про брак єдності в ЄС
Висока представниця ЄС висловила жаль через відсутність рішення до річниці вторгнення

Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної агресії, однак переговори між державами-членами тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду»

Вона наголосила, що відсутність домовленості напередодні річниці війни стала розчаруванням для європейської сторони. «Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни», – заявила Каллас.

За її словами, Європейському Союзу важливо демонструвати чітку політичну позицію щодо підтримки України та посилення тиску на Росію. «ЄС справді потрібно надіслати сильні сигнали Україні, що ми продовжуємо допомагати Україні, але також посилюємо тиск на Росію, щоб ця війна припинилася», – зазначила вона.

Коментуючи ситуацію з блокуванням санкційного пакета Угорщиною, головна дипломатка ЄС зауважила, що подібні труднощі вже виникали раніше під час ухвалення рішень у межах союзу. «Ми вже бачили цей сценарій раніше», – сказала Каллас.

Вона додала, що Брюссель веде переговори з окремими державами-членами, зокрема Угорщиною та Словаччиною, щоб досягти компромісу. «І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень. [...] Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває», – повідомила Кая Каллас.

До слова, Євросоюз продовжує підготовку до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та планує розпочати виплати вже у квітні 2026 року, навіть попри блокування одного з необхідних рішень з боку Угорщини. Європейський комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що, Рада ЄС у вівторок, 24 лютого, має затвердити два законодавчі акти, що дозволять продовжити технічну підготовку до запуску фінансування України.

