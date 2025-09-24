Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський

Зеленський розповів, що поки що немає конкретних деталей щодо гарантій безпеки на папері

Володимир Зеленський зазначив, що гарантії можуть включати надання Україні певних видів зброї, але конкретні домовленості будуть досягнуті пізніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Таку заяву Зеленський зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку, інформує «Главком».

Зеленський охарактеризував зустріч як позитивну, зазначивши, що Трамп прихильно поставився до тем, які українська сторона вважає ключовими для досягнення миру. Він підкреслив, що не може стверджувати, що Трамп зробить усе, чого хоче Україна, але він позитивно сприйняв їхні пропозиції.

Щодо гарантій безпеки, український президент пояснив, що поки що немає конкретних деталей на папері, але команди обох сторін почнуть працювати над цим питанням вже наприкінці вересня. Зеленський зазначив, що ці гарантії можуть включати надання Україні певних видів зброї, зокрема безпілотників, але конкретні домовленості будуть досягнуті пізніше.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.