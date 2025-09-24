Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський
Зеленський розповів, що поки що немає конкретних деталей щодо гарантій безпеки на папері
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський зазначив, що гарантії можуть включати надання Україні певних видів зброї, але конкретні домовленості будуть досягнуті пізніше 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Таку заяву Зеленський зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку, інформує «Главком».

Зеленський охарактеризував зустріч як позитивну, зазначивши, що Трамп прихильно поставився до тем, які українська сторона вважає ключовими для досягнення миру. Він підкреслив, що не може стверджувати, що Трамп зробить усе, чого хоче Україна, але він позитивно сприйняв їхні пропозиції.

Щодо гарантій безпеки, український президент пояснив, що поки що немає конкретних деталей на папері, але команди обох сторін почнуть працювати над цим питанням вже наприкінці вересня. Зеленський зазначив, що ці гарантії можуть включати надання Україні певних видів зброї, зокрема безпілотників, але конкретні домовленості будуть досягнуті пізніше.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Ідеологічна війна Кремля: чому вбили Андрія Парубія
31 серпня, 16:11
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк
8 вересня, 08:03
Пєсков зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
29 серпня, 13:29
Путіну треба знати, як Китай відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
31 серпня, 07:26
«Долари не потрібні». Російський економіст розповів, де Путін бере гроші на війну
«Долари не потрібні». Російський економіст розповів, де Путін бере гроші на війну
2 вересня, 09:15
Британська розвідка вважає, що Росія розглядає викрадених українських дітей як джерело поповнення для російської армії
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
3 вересня, 14:05
Макрон зустрів Зеленського
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
4 вересня, 12:27
Захоплення Сувальського коридору фактично відрізало би балтійські країни від їхніх союзників по НАТО
Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
7 вересня, 19:54
Троє людей постраждали у Харкові
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі
16 вересня, 11:28

Політика

Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський
Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua