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Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти атакували найбільше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти атакували найбільше
Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Хакрівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 40 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Степок, Грабовське Сумської області; Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито сім атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області та Кривошиївка Луганської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Роздолівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще п’ять атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невелське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Роботине Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Новокаїри, Садове, Придніпровське Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню населені пункти Республіканець, Кринки, Іванівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено сім безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк також зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.

За словами Гуменюк, окупаційні війська поновили активність у штурмових діях.

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Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ

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