Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський
За словами президента, Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у разі припинення обстрілів енергетики
фото: Офіс президента

Раніше Україна та РФ домовлялися місяць не бити по енергооб'єктах, однак Москва так і не дотримала обіцянки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з Росією. Як зазначив президент, якщо Москва підтримає його, то й Київ також. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Відповідну заяву президент зробив, відповідаючи на питання журналістів під час повернення з Італії. Глава держави наголосив, що російські атаки на енергетичну систему змушують Україну відповідати дзеркально – це вимушений крок, покликаний стримати подальші удари та захистити населення.

Президент підкреслив, що Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я, якщо Росія погодиться зупинити удари по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, 9 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. На ранок були знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії
Зеленський прибув до Лондона: програма переговорів
Вчора, 12:36
За словами речника диктатора, вчора вперше відбувся «прямий обмін думками» між Вашингтоном і Москвою щодо мирного плану
Путін не відхиляв мирний план для завершення війни – Кремль
3 грудня, 12:12
Глава держави: «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно»
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
1 грудня, 19:31
Глава держави зазначив, що від ухвалення бюджету залежить стійкість України
Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової
28 листопада, 18:06
Путін зробив заяву про мирний план США для України
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
21 листопада, 19:53
Американський лідер зробив заяву про мирний план для України
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
21 листопада, 18:19
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46
Зазначається, що європейський план буде значно справедливішим для України, ніж американський
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
21 листопада, 12:31
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

