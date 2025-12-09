Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський

За словами президента, Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у разі припинення обстрілів енергетики

Раніше Україна та РФ домовлялися місяць не бити по енергооб'єктах, однак Москва так і не дотримала обіцянки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з Росією. Як зазначив президент, якщо Москва підтримає його, то й Київ також. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Відповідну заяву президент зробив, відповідаючи на питання журналістів під час повернення з Італії. Глава держави наголосив, що російські атаки на енергетичну систему змушують Україну відповідати дзеркально – це вимушений крок, покликаний стримати подальші удари та захистити населення.

Президент підкреслив, що Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я, якщо Росія погодиться зупинити удари по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, 9 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. На ранок були знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

