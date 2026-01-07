Зеленський пояснив, чи впливатиме новий керівник Банкової на інформаційну політику

За словами президента, Кирило Буданов не матиме впливу на інформаційну політику України

Керівник Офіс президента Кирило Буданов не впливатиме на інформаційну політику в державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що обговорював пріоритети з новим очільником Банкової. «Я обговорював з Кирилом пріоритети, які для мене важливі, серед них інформаційної політики немає», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Ця посада залишалася вакантною протягом декількох тижнів після відставки Андрія Єрмака через корупційний скандал. The New York Times також проаналізував, чим може бути корисним призначення Буданова.

Як писала Financial Times, призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента стало результатом тривалих перемовин, які Володимир Зеленський вів із головним розвідником протягом останнього місяця. Газета зазначала, що очільник ГУР, який завжди віддавав перевагу практичній польовій роботі, спочатку вагався щодо переходу на офісну посаду, проте зрештою погодився на пропозицію.

За даними видання, цей крок має стратегічне значення в контексті нових дипломатичних зусиль України. Оскільки Київ прагне отримати жорсткі гарантії безпеки від Заходу та шукає шляхи припинення війни, Буданов може стати ключовою фігурою в переговорному процесі. Він є одним із небагатьох українських посадовців, хто зберігає прямий канал комунікації з Москвою, зокрема в питаннях обміну полоненими, що робить його цінним активом для майбутніх мирних переговорів.

Водночас, журналісти зауважують, що фігура Буданова викликає неоднозначну реакцію серед західних союзників. Через зухвалі операції ГУР, включаючи диверсії та ліквідацію високопосадовців на території РФ, партнери неодноразово застерігали його від дій, що можуть призвести до неконтрольованої ескалації. Крім того, перехід на посаду керівника ОП, яка в українській політиці традиційно є об’єктом гострої критики, може вплинути на високі рейтинги Буданова. Попри те, що його вважають потенційним конкурентом чинного президента на майбутніх виборах, нова роль у владній вертикалі ставить його в епіцентр політичної відповідальності.