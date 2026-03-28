Зеленський прибув до Катару

В аеропорту Дохи президента зустріли офіційні особи Катару

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Дохи, столиці Держави Катар. Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та спрямований на посилення стратегічного партнерства між країнами у сфері оборони та енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Головною темою візиту є співпраця у сфері протиповітряної оборони. Україна, яка вже чотири роки відбиває масовані атаки дронів та ракет, може запропонувати Катару свій унікальний досвід у боротьбі з іранськими безпілотниками типу «Shahed», які останнім часом стали серйозною загрозою і для країн Перської затоки.

«Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США.