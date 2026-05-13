«Підтримка України триватиме». Зеленський розповів про зустріч із Навроцьким

Глава держави запросив польського лідера приїхати в Україну з візитом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у межах саміту «Бухарестської дев’ятки». Політики обговорили двосторонні відносини та важливість єдності у Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

За словами українського лідера, участь України в саміті «Бухарестської дев’ятки» є важливим сигналом підтримки нашої країни, і це сприяє зміцненню безпеки на східному фланзі НАТО. Володимир Зеленський подякував Польщі за всю надану допомогу від початку повномасштабної російської агресії. Кароль Навроцький запевнив, що підтримка України продовжуватиметься.

Як зазначається, лідери обговорили двосторонні відносини між Україною та Польщею та дійшли спільної думки, що вони мають бути міцними й добросусідськими. «Ми дуже вдячні Польщі, польському народові за вашу підтримку. Я дуже щасливий, що ми маємо дуже конструктивний діалог на особистому рівні», – зазначив сказав Зеленський.

Український президент поінформував польського колегу про дипломатичну роботу для закінчення війни, зокрема про контакти з представниками президента США Дональда Трампа, і наголосив, що важлива єдність між Європою та Сполученими Штатами в дипломатичних зусиллях.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є не «ізольованим конфліктом», а прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з дипломатичним корпусом у Варшаві виступив із гострою критикою поточної політики Європейського Союзу. Він порівняв об'єднання зі «згасаючою зіркою» та заявив, що Польща має очолити табір країн, які вимагають фундаментального реформування Брюсселя.