Посли ЄС погодили деталі позики у 90 млрд євро для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посли ЄС погодили деталі позики у 90 млрд євро для України
До надання кредиту Україні можуть долучатися треті країни
фото: Alexandros Michailidis (ілюстративне)

Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року

Посли держав Європейського Союзу узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У межах запропонованої схеми Євросоюз надаватиме фінансування Україні двома способами: 30 млрд євро буде виділено як макроекономічну підтримку України – через механізм макрофінансової допомоги або за допомогою Фонду підтримки України (Ukraine Facility). Ще 60 млрд євро буде спрямовано на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю Києвом озброєнь.

Як повідомила кіпрська делегація при ЄС, оборонна продукція має закуповуватися у компаній, що розташовані в Європейському Союзі, Україні або в країнах ЄЕЗ-ЄАВТ (Європейська економічна зона та Європейська асоціація вільної торгівлі). Якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країнах ЄЕЗ-ЄАВТ, застосовуватимуться цільові винятки.

Крім того, передбачено можливість прямого залучення третіх країн (крім України та держав ЄЕЗ/ЄАВТ) до програми кредитної підтримки України щодо окремих видів оборонної продукції. Йдеться про країни, які уклали з ЄС двосторонні угоди в межах фінансового інструменту ЄС для підтримки оборонних інвестицій держав-членів (SAFE), а також про країни-партнери Євросоюзу у сфері безпеки та оборони.

Рада ЄС має намір у стислі терміни досягти згоди з Європейським парламентом щодо остаточних правових текстів, які стосуються допомоги Україні. Після завершення всіх процедур Єврокомісія зможе здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.

Рішення про надання Україні безстрокового та безвідсоткового кредиту було ухвалене лідерами ЄС та держав-членів на саміті в грудні 2025 року. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься бюджетом Євросоюзу. Погашення кредитів передбачене лише після того, як Росія виплатить Україні репарації.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила законодавчий пакет, який дозволяє надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на фінансову та військову підтримку у 2026–2027 роках. Надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що кошти буде поділено на дві частини: 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військові потреби України, зокрема на підтримку Збройних сил.

Законодавчий пакет складається з трьох частин: пропозиції про створення нової позики для України, змін до регламенту Ukraine Facility та коригування багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить забезпечити гарантії за цією позикою.

Як відомо, рішення про надання Україні позики у 90 млрд євро на 2026–2027 роки Європейська рада ухвалила 18-19 грудня. Кошти залучатимуться Євросоюзом на ринках капіталу та покриватимуться за рахунок резервів бюджету ЄС у межах механізму посиленої співпраці.

До слова, Європейський Союз планує відправити Україні перший транш за кредитом у 90 млрд євро на початку квітня.

