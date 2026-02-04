Посли ЄС погодили деталі позики у 90 млрд євро для України

Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року

Посли держав Європейського Союзу узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У межах запропонованої схеми Євросоюз надаватиме фінансування Україні двома способами: 30 млрд євро буде виділено як макроекономічну підтримку України – через механізм макрофінансової допомоги або за допомогою Фонду підтримки України (Ukraine Facility). Ще 60 млрд євро буде спрямовано на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю Києвом озброєнь.

Як повідомила кіпрська делегація при ЄС, оборонна продукція має закуповуватися у компаній, що розташовані в Європейському Союзі, Україні або в країнах ЄЕЗ-ЄАВТ (Європейська економічна зона та Європейська асоціація вільної торгівлі). Якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країнах ЄЕЗ-ЄАВТ, застосовуватимуться цільові винятки.

Крім того, передбачено можливість прямого залучення третіх країн (крім України та держав ЄЕЗ/ЄАВТ) до програми кредитної підтримки України щодо окремих видів оборонної продукції. Йдеться про країни, які уклали з ЄС двосторонні угоди в межах фінансового інструменту ЄС для підтримки оборонних інвестицій держав-членів (SAFE), а також про країни-партнери Євросоюзу у сфері безпеки та оборони.

Рада ЄС має намір у стислі терміни досягти згоди з Європейським парламентом щодо остаточних правових текстів, які стосуються допомоги Україні. Після завершення всіх процедур Єврокомісія зможе здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.

Рішення про надання Україні безстрокового та безвідсоткового кредиту було ухвалене лідерами ЄС та держав-членів на саміті в грудні 2025 року. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься бюджетом Євросоюзу. Погашення кредитів передбачене лише після того, як Росія виплатить Україні репарації.

