Уряд спрямував понад 22 млрд грн на фортифікацію критичних об’єктів

Кулеба: По кожному об’єкту є чітке розуміння - який саме захист потрібен і як його реалізувати

Рішення охоплює понад 600 конкретних елементів захисту, які мають мінімізувати наслідки ворожих ударів

Кабінет Міністрів України виділив 22,35 млрд грн на будівництво споруд фізичного захисту для об’єктів критичної інфраструктури. Кошти спрямують на убезпечення систем водо-, тепло-, електропостачання, а також стратегічних вузлів «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Сьогодні на об’єктах водо-, тепло-, електропостачання та Укрзалізниці тривають будівельні та підготовчі роботи фізичного захисту. Уже ухвалено рішення про спрямування 22,35 млрд грн – це понад 600 конкретних елементів захисту», – зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, відбулася нарада з усіма сторонами, відповідальними за ці роботи: Агентством відновлення, обласними військовими адміністраціями, профільними службами та міністерствами, представниками Генштабу.

«По кожному об’єкту є чітке розуміння – який саме захист потрібен і як його реалізувати. Завершуємо технічну підготовку для нових обʼєктів», – зазначив урядовець.

Водночас він наголосив, що часу обмаль, до того ж ворог намагається обстрілами сповільнити темпи будівництва.

Кулеба підкреслив, що фізичний захист – це лише частина рішення. Паралельно в Україні розвивається мережа розподіленої генерації, додаються елементи резервного живлення для забезпечення населення водою і теплом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

«Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів. Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації», – зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія не лише не зменшує обертів війни проти України, а й відверто сприяє дестабілізації в інших частинах світу, зокрема через підтримку проксі-сил на Близькому Сході.