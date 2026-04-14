Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мерц наголосив, що Німеччина підтримує євроінтеграційні прагнення України
фото: Офіс президента

Сьогодні, 14 квітня, у Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У консультаціях від уряду України взяли участь перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Михайло Федоров, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації фото 1
фото: Офіс президента

Лідери країн відзначили те, що відновлення формату міжурядових консультацій повністю відповідає потребі часу, оскільки відносини між Україною та Німеччиною досягли рівня по-справжньому стратегічного партнерства.

Під час консультацій обговорили конкретні результати та плани на майбутнє. Зокрема, ішлося про підписані сьогодні документи, значна частина яких спрямована на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Вони охоплюють ключові сфери допомоги: оборонну співпрацю, енергетику та підтримку людей. Вагома частина обговорення була присвячена опрацюванню двосторонньої угоди щодо дронів, яку Україна запропонувала Німеччині.

Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації фото 2
фото: Офіс президента

Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина підтримує євроінтеграційні прагнення України та відкриття переговорних кластерів і працює над тим, щоб подолати всі перешкоди на цьому шляху. Також ішлося про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свій дім. Серед іншого говорили про відкриття Центру єдності в Берліні.

Українсько-німецькі міжурядові консультації востаннє проводилися у 2004 році.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. За його словами, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

Як повідомлялося, 14 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

Зауважимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Михайло Федоров Денис Шмигаль Фрідріх Мерц Андрій Сибіга Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua