Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації

Українсько-німецькі міжурядові консультації востаннє проводилися у 2004 році

Сьогодні, 14 квітня, у Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У консультаціях від уряду України взяли участь перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Михайло Федоров, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

фото: Офіс президента

Лідери країн відзначили те, що відновлення формату міжурядових консультацій повністю відповідає потребі часу, оскільки відносини між Україною та Німеччиною досягли рівня по-справжньому стратегічного партнерства.

Під час консультацій обговорили конкретні результати та плани на майбутнє. Зокрема, ішлося про підписані сьогодні документи, значна частина яких спрямована на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Вони охоплюють ключові сфери допомоги: оборонну співпрацю, енергетику та підтримку людей. Вагома частина обговорення була присвячена опрацюванню двосторонньої угоди щодо дронів, яку Україна запропонувала Німеччині.

фото: Офіс президента

Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина підтримує євроінтеграційні прагнення України та відкриття переговорних кластерів і працює над тим, щоб подолати всі перешкоди на цьому шляху. Також ішлося про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свій дім. Серед іншого говорили про відкриття Центру єдності в Берліні.

Українсько-німецькі міжурядові консультації востаннє проводилися у 2004 році.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. За його словами, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

Як повідомлялося, 14 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

Зауважимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.