Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину
Здешевлення наркотику є наслідком величезної пропозиції на ринку
фото: AP

За словами журналістів, наркокартелі заполонили Німеччину дешевим кокаїном

Німеччину накрила хвиля дешевого кокаїну. Здешевлення наркотику є наслідком зростання пропозиції на ринку та завершення громадянської війни в Колумбії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Посилаючись на спостереження некомерційної організації Prop, яка надає допомогу людям із наркозалежністю, ЗМІ пишуть, що за п'ять років у Баварії частка людей, які вживають кокаїн, зросла з менше ніж 50% до 68%, обігнавши героїн.

Журналісти наголошують, що наркокартелі заполонили Німеччину дешевим кокаїном. Марко Штюрмер із Prop повідомив, що ще кілька років тому грам кокаїну коштував приблизно 100 євро, зараз же його ціна впала до 60 євро, а у Франкфурті-на-Майні його взагалі можна придбати по 30–50 євро.

Der Spiegel наголошує, що здешевлення кокаїну є наслідком величезної пропозиції на ринку. Ще одним фактором є припинення громадянської війни в Колумбії. Вона тривала понад 50 років і завершилася 2016 року укладенням миру з повстанцями з Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Зараз країна виробляє більше кокаїну, ніж будь-коли раніше, стверджує глава відділу з розслідування незаконного обігу наркотиків Національної поліції Іспанії. Посилаючись на дані ООН, журналісти зазначаються, що з 2016 року площі, зайняті під культивацію коки, зросли в Колумбії на 73% і зараз більш ніж удвічі перевищують територію Берліна.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники сьомого Карпатського загону спільно з працівниками митниці та СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжнародного каналу контрабанди наркотичних речовин до України.

До слова, припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України. Правоохоронці вилучили близько 3 кг наркотиків.

