Зеленський прибув до Німеччини

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Зеленський прибув до Німеччини
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні

У неділю, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до столиці Німеччини, Берліну. Про це повідомляє «Главком».

Дорогою до Берліна Зеленський заявив, що 14 грудня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прилетів до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Теги: Німеччина Володимир Зеленський переговори

