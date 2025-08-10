Україна і Швеція спільно працюватимуть над розвитком військової авіації – Зеленський

Особливу увагу під час розмови було приділено співпраці у сфері військової авіації

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Швеції співпрацю у розвитку військової авіації

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу військову співпрацю, зокрема у сфері розвитку української авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, він подякував Швеції за «відчутну оборонну підтримку», яка цього року становить 4 млрд доларів.

Лідери також детально обговорили дипломатичну ситуацію. Президент України зазначив, що Швеція, як і всі країни Північної Європи, «чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію».

Особливу увагу під час розмови було приділено співпраці у сфері військової авіації. Президент Зеленський повідомив, що сторони обговорювали, «на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах». Він додав, що українські та шведські команди мають предметно опрацювати це питання.

Лідери також домовилися про подальшу координацію для зміцнення позицій України та про здійснення відповідних візитів найближчим часом.

