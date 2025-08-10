Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Наразі невідомо, чи доєднається Зеленський до Трампа та Путіна
Фото:RFE/RL Graphics

«Це обговорюється», – сказав один з чиновників, який поінформований про переговори

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Високопосадовець США підтвердив інформацію, що Білому домі обговорюють можливість візиту Зеленського на Аляску.

«Це обговорюється», – сказав один з чиновників, який поінформований про переговори.

 Водночас невідомо, чи Зеленський братиме участь у саміті лідерів, чи будуть заплановані окремі зустрічі. 

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець Білого дому відповів: «Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, запрошеної президентом Путіним».

Раніше CBS News з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє, чи доєднається президент України Володимир Зеленський до лідерів США та РФ.

Повідомляється, що планування саміту залишається гнучким і є вірогідність, що Зеленський також долучиться до переговорів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори запрошення путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп навряд чи захоче вступити у відкрите протистояння з другою економікою світу, тобто Китаєм, задля тиску на Росію
Погрози Трампа щодо мит проти партнерів Росії викликають сумніви – NYT
16 липня, 04:58
Конференція у Римі триватиме два дні
Зеленський прибув на конференцію з відновлення України у Римі
10 липня, 12:13
У Дональда Трампа є секретна зброя, яка може залишити Путіна беззахисним
Трамп готується використати нову стратегію проти Росії
10 липня, 15:15
Ціни на нафту змінились на фоні погроз Трампа
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
15 липня, 12:25
Полковник поліції очолював підрозділ з правоохоронців Донеччини та Луганщини
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
26 липня, 11:32
Президент провів нараду з міністром закордонних справ
Зеленський обговорив із Сибігою призначення нових послів
21 липня, 11:41
Єрмак зауважив, що Путін розуміє лише силу
Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував
28 липня, 17:44
Болтон каже, що Трамп, схоже, не усвідомлює наслідків своїх слів і рішень
NYT: Трамп ухвалюває військові рішення під впливом емоцій
3 серпня, 05:17
Президент США Дональд Трамп запросив Кароля Навроцького до Білого дому
Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
Вчора, 14:33

Політика

Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
7894
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2701
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1993
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
1948
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua