Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News

Наразі невідомо, чи доєднається Зеленський до Трампа та Путіна

«Це обговорюється», – сказав один з чиновників, який поінформований про переговори

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Високопосадовець США підтвердив інформацію, що Білому домі обговорюють можливість візиту Зеленського на Аляску.

«Це обговорюється», – сказав один з чиновників, який поінформований про переговори.

Водночас невідомо, чи Зеленський братиме участь у саміті лідерів, чи будуть заплановані окремі зустрічі.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець Білого дому відповів: «Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, запрошеної президентом Путіним».

Раніше CBS News з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє, чи доєднається президент України Володимир Зеленський до лідерів США та РФ.

Повідомляється, що планування саміту залишається гнучким і є вірогідність, що Зеленський також долучиться до переговорів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.