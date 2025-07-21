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Мораторій із винятком. Президент розповів, яка сфера бізнесу залишиться під особливим контролем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мораторій із винятком. Президент розповів, яка сфера бізнесу залишиться під особливим контролем
Зеленський повідомив про готовність переліку законодавчих змін та конкретних заходів на рівні уряду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент підкреслив: алкогольна й тютюнова продукція – найбільш вразливі до тіньових оборудок

Рада національної безпеки і оборони України запроваджує заборону на перевірки і будь-яке втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу. Однак одна сфера все перевірятиметься, мова про підакцизні товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами Зеленського, сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових – є дуже ризиковою «тіньовою» галуззю. «Щоб там не було нових «сірих» схем», – каже він.

Глава України наголосив, що вже є чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур.

«Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно», – зазначив український лідер.

Водночас, як зазначив президент, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та інші урядовці мають гарантувати виконання програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в  державу. «Це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни. Пам’ятаємо, що саме український бізнес, саме українські підприємства забезпечують нормальне життя для наших людей і можливість працювати за будь-яких умов. Бізнес потребує передбачуваності, і це буде», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

До слова, втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн. Половина з них через нелегальне ввезення продукції Apple.

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Теги: бізнес Володимир Зеленський

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