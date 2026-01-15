Сибіга повідомив, скільки українського зерна вкрала Росія

За словами глави МЗС, Кремль постачає крадене зерно на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів розширити санкції проти РФ за крадіжку українського зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра.

«У 2025 році Росія викрала понад 2 млн тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту», – написав він.

За словами міністра, для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила «тіньовий зерновий флот». Українській розвідці вдалося ідентифікувати 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

«Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій – як судових, так і спеціальних. Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить», – повідомив дипломат.

Сибіга зазначив, що важливо залучити як національні, так і міжнародні інструменти. На думку міністра, уся російська інфраструктура, яка залучена до викрадення українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

«Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту.Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, нове єгипетське агентство з закупівлі пшениці Mostakbal Misr забронювало близько пів мільйона тонн зерна з чорноморського регіону для імпорту в грудні та січні. Агентство закупить 130 тис. тонн пшениці з України, 200 тис. тонн з Росії та 150 тис. з Болгарії. Це вже друга масштабна угода за останні місяці – у жовтні Єгипет придбав близько мільйона тонн зерна з країн Чорного моря, Франції та Казахстану.

Єгипет є найбільшим світовим покупцем пшениці, тому його закупівлі уважно відстежуються як індикатор глобального попиту й конкурентоспроможності різних постачальників.