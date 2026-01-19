Енергетична тривога. Сибіга дав термінове завдання дипустановам

За словами глави МЗС, кошти буде спрямовано на закупівлю енергоресурсів та обладнання

Міністр доручив дипломатам ініціювати термінові збори коштів для підтримки енергосистеми

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки енергетичної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

За словами міністра, польська ініціатива «Тепло для Києва» вже зібрала понад 40 млн грн. У зборі взяли участь майже 24 тис. благодійників. Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати схожу програму збору коштів.

«Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки», – пояснив він.

Очільник МЗС зазначив, що українські енергетики працюють у надзвичайно складних умовах, а уряд та профільні команди цілодобово займаються посиленням енергетичної безпеки. Зі свого боку МЗС залучає міжнародну допомогу – як на рівні урядів та міжнародних організацій, так і через ініціативи громад, активістів і благодійників.

Глава МЗС також повідомив, що регулярно інформує президента України Володимира Зеленського про рішення міжнародних партнерів на підтримку української енергетики. Серед країн, які вже ухвалили відповідні рішення, він назвав Норвегію, Велику Британію, Німеччину, Італію та Австрію. Наразі польську акцію планують масштабувати на інші країни світу.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

До слова, Німеччина виділяє 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України.