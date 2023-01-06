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Україна переконала союзників: час табу щодо зброї минув – Кулеба

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна переконала союзників: час табу щодо зброї минув – Кулеба
Україна отримає бронетранспортери Bradley від США
фото ілюстративне

Кулеба анонсував хороші новини щодо поставки Україні зброї

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, перший тиждень 2023 року доводить це. «Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!» – написав він у Facebook.

Кулеба зазначив, що Україні вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув.

«Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше», – заявив глава МЗС.

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Теги: війна Україна росія зброя Дмитро Кулеба

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