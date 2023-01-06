Україна переконала союзників: час табу щодо зброї минув – Кулеба

Кулеба анонсував хороші новини щодо поставки Україні зброї

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, перший тиждень 2023 року доводить це. «Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!» – написав він у Facebook.

Кулеба зазначив, що Україні вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше», – заявив глава МЗС.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.