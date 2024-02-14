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Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить

Христина Петренко
glavcom.ua
Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить
Підписанти Конвенції
фото: Ірина Мудра

Над текстом Конвенції працювали Міністерство юстиції України, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора.

Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію, яка є основою міжнародного співробітництва в розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні та інші злочини. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

«Сьогодні мала честь підписати від імені України Любляно-Гаазьку Конвенцію. Це важливий крок для нашої країни та початок шляху до запровадження механізму всеосяжної та неминучої відповідальності за міжнародні злочини», – написала Мудра.

Підписання Конвенції
Підписання Конвенції
фото: Ірина Мудра

Заступниця міністра пояснила, що ця Конвенція є основою міжнародного співробітництва в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини.

Україна також закликає приєднуватися до Конвенції інші держави та діяти разом, щоб швидше притягувати злочинців до відповідальності.

«Особисто від себе хочу подякувати Президенту за довіру поставити підпис під цим документом. Для мене це вкрай важливо, адже наша команда щоденно працює над розробкою інструментів, що допоможуть Україні покарати воєнних злочинців країни-агресора», – зазначила Мудра.

Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить фото 1

Вона нагадала, що 29 травня 2023 року в Словенії спільно з делегаціями понад 80 країн-учасниць було погоджено текст «багатостороннього договору про міжнародну боротьбу з безкарністю осіб, які вчинили найтяжчі злочини в порушенні міжнародного права та міжнародного гуманітарного права».

Над текстом Конвенції працювали Міністерство юстиції України, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції.

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Теги: Міністерство юстиції прокурор Facebook злочин Любляно-Гаазька Конвенціяю

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