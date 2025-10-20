Україна працює зі США, щоб отримати необхідну кількість Patriot – Зеленський

Шмигаль відзвітував Зеленському про результати «Рамштайну»

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента наприкінці 1335-го дня війни.

«Сьогодні доповідав міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати «Рамштайну» та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. І окремо – дуже предметно – працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот». Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями, які виробляють і «Петріоти», і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Провів сьогодні Ставку. Багато про енергетику: відновлення у регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, і є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів. Також працюємо по газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон».

Нагадаємо, у понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Головна тема – енергетика.