Генасамблея ООН. Олена Зеленська та Меланія Трамп мали двосторонню зустріч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генасамблея ООН. Олена Зеленська та Меланія Трамп мали двосторонню зустріч
У серпні Зеленський передав Трампу лист для першої леді США від першої леді України
фото: Офіс президента, Білий дім

Команда Зеленської згодом повідомить деталі

Перші леді України Олена Зеленська та дружина американського лідера Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що команда Зеленської згодом повідомить деталі.

Раніше перша леді України Олена Зеленська анонсувала, що зустрінеться з дружиною президента США Дональда Трампа Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

До слова, Зеленський передав лист президенту США під час переговорів в Овальному кабінеті. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити викрадених українських дітей.

Згодом Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

Меланія Трамп Олена Зеленська ООН

