Росія модернізувала балістичні ракети, аби обходити Patriot – FT

Москва внесла зміни до мобільних комплексів «Іскандер-М» та авіаційних ракет «Кинджал»

Російська Федерація змогла модернізувати свої балістичні ракети так, щоб вони обходили американські системи Patriot, які захищають Київ та інші міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як пише газета, Москва внесла зміни до мобільних комплексів «Іскандер-М» із дальністю до 500 км та авіаційних ракет «Кинджал», що здатні летіти майже 480 км. Нові ракети спочатку рухаються за типовою траєкторією, але в останні секунди різко занурюються або виконують маневри, які «збивають з пантелику» системи Patriot.

За даними ЗМІ, ефективність української протиракетної оборони різко знизилася. Якщо у серпні Повітряні сили збивали близько 37% балістичних ракет, то у вересні – лише 6%, попри меншу кількість запусків. Лише цього літа від ударів постраждали щонайменше чотири підприємства з виробництва безпілотників у Києві та області, серед них завод із виготовлення турецьких Bayraktar. Пошкоджень зазнали й офіси ЄС та British Council.

Patriot – єдині в арсеналі України системи протиповітряної оборони, здатні збивати російські балістичні ракети. Журналісти стверджують, що частина батарей і навіть підготовлений персонал вже були знищені або пошкоджені внаслідок тривалих атак. При цьому постачання перехоплювачів із США уповільнилося, що ще більше послаблює захист.

Аналітики вважають, що Росія підвищила ефективність своїх ракет завдяки програмним змінам у системах наведення, а не завдяки складним технічним модернізаціям. Це дозволяє ракетам різко маневрувати перед ціллю, ускладнюючи роботу Patriot.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна стикається з усе більшими труднощами у боротьбі з масованими ударами з боку Росії. Він вважає, що Росія буде збільшувати інтенсивність своїх авіаударів і збільшувати кількість використовуваних засобів ураження.

До слова, Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів.