Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)
Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили важливість захисту спільних цінностей
фото: Олена Зеленська/Telegram

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп. Вони обговорили захист дітей і їхнього дитинства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами війни РФ. Перша леді України висловила окрему вдячність за лист – заклик до російського очільника про мир для дітей.

Дружини президентів обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.

«Я вірю в дієвість м’якої сили, у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які цього потребують», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України подякувала за зустріч і висловила сподівання на подальшу співпрацю задля захисту дітей у країні та всьому світі.

Раніше 24 вересня журналісти повідомляли, що перші леді України Олена Зеленська та дружина американського лідера Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях Генасамблеї ООН.

До слова, Зеленський передав лист президенту США під час переговорів в Овальному кабінеті. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити викрадених українських дітей.

Згодом Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський.

