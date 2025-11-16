Головна Світ Економіка
США продовжили винятки із санкцій для «Лукойлу» на тлі активного продажу його активів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Потенційні покупці зі США, Європи та Перської затоки звернулися до Мінфіну США за отриманням дозволу на співпрацю з російською компанією

Адміністрація Президента США Дональда Трампа продовжила дію винятків із санкцій щодо деяких операцій російської нафтової компанії «Лукойл». Це рішення прийнято на тлі того, що компанія активізує роботу з продажу своїх міжнародних активів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністерство фінансів США видало дозвіл на певні операції, які стосуються:

  • Роздрібних автозаправних станцій компанії;
  • Контрактів на продаж міжнародних активів.

Дія цього дозволу триватиме до 13 грудня. Окреме звільнення від санкцій, що стосується угод підрозділів «Лукойлу» в Болгарії, продовжено до 29 квітня.

За інформацією джерел Bloomberg, останнім часом значно зріс інтерес до активів «Лукойлу». Потенційні покупці зі США, Європи та Перської затоки звернулися до Мінфіну США за отриманням дозволу на співпрацю з російською компанією. Один із варіантів, що розглядається, передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також кілька дрібніших.

Як відомо, Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти російської компанії «Лукойл» – у частині, що стосується Болгарії. Таке рішення ухвалили для того, щоб Болгарія могла забезпечити стабільну роботу свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі.

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій видало спеціальні ліцензії двом болгарським структурам «Лукойлу», які відповідають за продаж, розподіл пального та управління підприємством. Ліцензії дозволяють компаніям, а також банківським установам продовжувати операції з цими структурами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Варто зазначити, що ситуація з паливом у Болгарії погіршилася після того, як США наприкінці жовтня 2025 року запровадили санкції проти двох провідних російських нафтових корпорацій – «Лукойлу» та «Роснєфті». У Болгарії компанія «Лукойл» донедавна керувала найбільшим нафтопереробним заводом у Бургасі. Корпорації також належать сотні автозаправних станцій по всій країні.

