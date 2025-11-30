Головна Країна Події в Україні
Росія використала майже 1400 дронів за тиждень – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія використала майже 1400 дронів за тиждень – Зеленський
Зеленський: Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну
фото: Офіс президента

За минулий тиждень Росія атакувала Україну 1100 КАБами та 66 ракетами

Президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби російських атак за минулий тиждень. Ворог використав майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей», – зазначив Зеленський.

Президент також підтвердив, що за останню ніч Росія застосувала 122 ударних дрони й дві балістичні ракети, що призвело до жертв та руйнувань у багатьох регіонах.

Внаслідок атаки дронами на Київщині загинула одна людина, а 19 людей поранено, серед них – діти.

Поранені зафіксовані на Дніпровщині та Харківщині. Також удари прийшлися по Одеській, Сумській та Херсонській областях.

«Такі удари відбуваються кожного дня», – наголосив президент. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну».

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на місто Вишгород Київської області зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Теги: росія Володимир Зеленський дрон

