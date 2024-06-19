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Західна зброя для України потрапляє на чорні ринки? Опубліковано аналітичний звіт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Західна зброя для України потрапляє на чорні ринки? Опубліковано аналітичний звіт
Директор європейської обсерваторії Gi-Toc заявив, що зброя, яка була поставлена Заходом для України, перебуває в надійних руках
фото з відкритих джерел

Аналітичний центр Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності спростував популярний російський наратив

Існує дуже мало доказів того, що західна зброя, яка постачається в Україну, потрапляє на чорний ринок у Європі. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (Gi-Toc) у Швейцарії, пише Politico.

Зокрема, дані аналітичного центру спростовують російський наратив про те, що п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, нібито потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським угрупуванням.

«Ми не знайшли жодних доказів того, що (призначена для України) західна зброя потрапила до Західної Європи, і дуже мало свідчень про будь-які операції із західною зброєю в Україні. Зброя, яка була поставлена Заходом, перебуває в надійних руках», – сказав Даніель Бромбахер, директор європейської обсерваторії Gi-Toc.

Аналіз організації ґрунтується на моніторингу даркнету та інтерв'ю з правоохоронними органами ЄС і представниками кримінального світу, зосереджуючись на нелегальних ринках Франції, Бельгії, Нідерландів і Швеції.

Звіт також підриває припущення про те, що військовим обладнанням НАТО озброюють європейських гангстерів.

Іспанська Цивільна гвардія заявила в травні, що група контрабандистів гашишу обстріляла поліцію з гвинтівок американського і європейського виробництва, а під час попередніх рейдів були виявлені боєприпаси стандарту НАТО. Видання El Español стверджувало, що латиноамериканські наркокартелі надсилають своїх представників до Києва для здійснення оптових закупівель. Але у Gi-Toc не знайшли жодних підтверджень таким заявам, багато з яких були спростовані.

У жовтні 2022 року керівник фінської організованої злочинності заявив ЗМІ, що банди контрабандою переправляли західну зброю, призначену для України, до Фінляндії, Данії, Швеції та Нідерландів. Це твердження було спростоване представником поліції.

Подальше розслідування Gi-Toc виявило, що троє фінських кримінальних авторитетів дійсно подорожували до Східної Європи в середині 2022 року «з наміром привезти зброю, але не змогли цього зробити, оскільки їм бракувало необхідних організаційних навичок або доступу до фінансування», – сказав Бромбахер в інтерв'ю виданню.

Згідно зі звітом, український уряд виявився ефективним у запобіганні незаконному використанню зброї військовослужбовцями: у 2022 році було зафіксовано лише 250 випадків, а в 2021 році – 191, що є незначною кількістю для країни, яка отримує мільярди доларів військової допомоги від Заходу.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Раніше Іран заявив, що ХАМАС нібито отримує зброю з «чорного ринку» України.

До слова, до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» – місія прибула на фоні корупційних скандалів у Міноборони України.

Теги: ринок зброя Швейцарія війна пропаганда озброєння

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