Президент України та перша леді прибули в Норвегію

Володимир Зеленський проведе переговори з норвезьким прем'єром

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере приїхав в аеропорт, щоб зустріти подружжя. Зазначається, що Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром, а також з іншими посадовцями, після чого вирушить до шведського міста Лінчепінг, де оборонна компанія Saab будує винищувач Jas Gripen. У зв'язку з обмеженим часом зустріч із норвежцями відбудеться у Гардермуені.

фото: VG

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїде у Швецію сьогодні, 22 жовтня. Там він зустрінеться із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном.

Під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною. На зустрічі також будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Після переговорів Крістерссон і Зеленський проведуть спільну пресконференцію, щоб зробити оголошення в галузі оборонного експорту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності.